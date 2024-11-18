Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання зі змінами

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання і вніс фінальні правки.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Основні зміни, які запропонували депутати:

Великобританія надасть Україні кредит у розмірі 2 млрд доларів (близько 90 млрд грн) для покриття військових витрат, зокрема на закупівлю зброї. Ці кошти будуть відображені у спецфонді зовнішніх запозичень та спрямовані на видатки Міноборони.

Залишено 4% податку на доходи фізичних осіб (крім військового збору) в громадах, що означає загальну частку в 64% для місцевих бюджетів. Ці кошти підуть на покриття витрат за комунальні послуги та енергоносії. Водночас скасовано субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на суму 12,2 млрд грн.

Прифронтові громади отримали право не перераховувати реверсні дотації до державного бюджету, що вивільнить 593 млн грн для місцевих потреб.

"Укрзалізниці" виділено додаткові 128 млн грн на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури.

Національній академії наук виділили додатково 277,1 млн грн, зокрема для фінансування досліджень у військовій сфері.

З бюджету виключили можливість політичним партіям купувати військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Скасовано зобов'язання для лікарень тримати кошти на рахунках у Казначействі.

Решта положень залишилися без змін і затверджені у тому вигляді, в якому їх подавав уряд. Далі документ очікує голосування у сесійній залі в другому читанні та затвердження в цілому.

Реклама:

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України схвалив до другого читання у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.

Реклама: