Нафта відреагувала на новини про дозвіл Україні бити по РФ ракетами ATACMS

У понеділок ціни на нафту підвищилися після загострення бойових дій між Росією та Україною протягом вихідних, однак на них тиснуло побоювання щодо попиту на пальне в Китаї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 29 центів (0,4%) до $71,33 за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI (West Texas Intermediate) у США піднялися на 18 центів (0,3%) до $67,20 за барель.

У неділю Росія завдала наймасштабнішого за останні три місяці авіаудару по Україні, завдавши значної шкоди енергосистемі країни.

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У значному повороті у політиці США щодо війни між Україною та Росією адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використовувати американську зброю для ударів углиб території Росії.

Кремль поки що не відреагував на цю новину, але раніше попереджав, що послаблення обмежень щодо використання Україною американської зброї буде розцінено як серйозну ескалацію.

"Рішення Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російських силах поблизу Курська за допомогою далекобійних ракет може призвести до зростання геополітичної напруги на нафтових ринках, що є ескалацією у відповідь на участь північнокорейських військ у конфлікті," — зазначив аналітик IG Markets Тоні Сайкамор.

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Енергетичний аналітик MST Marquee Саул Кавонік зауважив: "Поки що на експорт російської нафти це мало вплинуло, але якщо Україна буде атакувати більше нафтової інфраструктури, ринок може відреагувати підвищенням цін."

У Росії принаймні три нафтопереробні заводи були змушені призупинити переробку або скоротити виробництво через значні збитки на тлі обмежень на експорт, зростання цін на нафту та високих витрат на запозичення, повідомляють п'ять джерел у галузі.

Минулого тижня Brent та WTI впали більш ніж на 3% на тлі слабких економічних даних з Китаю та прогнозу Міжнародного енергетичного агентства, що глобальна пропозиція нафти перевищить попит більш ніж на 1 мільйон барелів на добу у 2025 році.

Нагадаємо:

За даними The New York Times, чинний президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії.