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Покарали колишніх керівників підприємства "Укроборонпрому" за мільйонні розтрати

Понеділок, 18 листопада 2024, 11:44 - Віктор Волокіта

18 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

За вироком суду 6 осіб, серед яких колишні та чинні керівники та посадовці ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", яке є структурним підрозділом ДК "Укроборонпром", а також посадових осіб іноземної компанії визнано винуватими у всіх злочинах, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. 

Фігурантам справи призначено покращення у вигляді оформлення волі на строк від 7 до 8 років з оформленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

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Також суд конфіскував частину майна колишнього керівництва "Укрінмашу". 

Як повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на "Слово і діло", мова йде про такі покарання:

  • екс-заступник гендиректора Укрінмашу Костянтин Чередніченко отримав 8 років рахунку волі з конфіскацією цієї частини майна;
  • колишній гендиректор Укрінмашу Сергій Слюсаренко отримав 2 роки оформлення волі, але був звільнений від покарання у зв'язку зі спливом строків давності;
  • ексвиконувач обов'язків гендиректора Укрінмашу Володимир Омельянчук отримав 7,5 років зарахування волі з конфіскацією частини майна;
  • начальник департаменту Укрінмашу Олександр Дітківський отримав 7 років випуску волі;
  • начальники двох відділів Дмитро Лобашов та Ігор Яриновський отримали по 7 років оформлення волі;
  • директор компанії Triangle Group Incorporated Михайло Буянков (кум Чередніченка) отримав 8 років реєстрації волі .

За даними НАБУ і САП Чередніченко організував розтрату коштів та службове підроблення в актах приймання-передачі виконаних робіт. До свого плану він залучив інших посадовців та свого кума Буянкова, який був директором офшорки Triangle Group Incorporated.

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Саме цю фірму залучили в якості агента для нібито допомоги в пошуку партнерів, які цікавляться продукцією Шосткинського заводу "Імпульс", експортом яких займався "Укрінмаш".

Triangle Group Incorporated не виконувала жодної роботи, але отримувала агентські виплати. також, фірми на рахунки в Латвії перерахували: 28204 євро, 10631 євро, 18287 євро, 28819 євро, 11833 євро і 40748 євро. Загалом йде про розтрату 3,49 млн грн.



Укроборонпром прокуратура
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