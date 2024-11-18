У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла
Понеділок, 18 листопада 2024, 19:31 -
У вівторок, 19 листопада, в Україні будуть застосовані графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
В повідомленні зазначають, що час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 6:00 - 7:00 – одна черга відключень,
- 7:00 – 9:00 – дві черги відключень,
- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень,
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень,
- 18:00 – 23:00 – одна черга відключень.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки
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В "Укренерго" нагадують споживати електроенергію ощадливо у період дії обмежень
Нагадаємо:
У понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
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