Новости 2 октября: заправки Коломойского купил новичок, новые повестки с QR-кодом

О новых повестках: Минобороны хочет ввести новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код: их введут в ближайшее время и уже тестируется функциональность.

О нефти: Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+, которые нарушают договоренности, не будут придерживаться согласованных ограничений на производство.

О новом госпредприятии: В Украине начало работать новое государственное предприятие "Администратор градостроительного кадастра на государственном уровне".

О минималке: Повышение минимальной заработной платы на 100 грн стоило бы для бюджета 2025 года 5,3 млрд грн, увеличение социальных стандартов заморожено из-за ограниченного ресурса.

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В официальных документах рассчитывают, что человек должен быть в состоянии прожить на 3 тысячи гривен, при этом Минсоцполитики считает реальным прожиточным минимумом 9 тысяч гривен.

Эксклюзивы ЭП

Кто и для чего купил 245 бывших АЗС Коломойского? Интервью с владельцем компании-победителя аукциона

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На рынке топлива появился новый игрок: компания "Макс энерго ресурс". В блиц-интервью ее владелец рассказал ЭП о мотивах покупки более двух сотен заправок, планах их развития и причастности к олигархическим группам.

"Мужское" дело? Опекунами в 80% случаев становятся военнообязанные

В 2023-2024 годах количество дел о назначении опекуна выросло более чем вдвое: за полтора года ЭП насчитала около 13 тыс. таких судебных решений. В 80% случаев уход за недееспособными лицами возлагался на мужчин.