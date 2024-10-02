Міноборони скоро запровадить нові повістки з QR-кодом, їх вже тестують – ЗМІ

Міноборони хоче запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код: їх запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа. В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Нагадаємо:

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Застосунок "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК, а також додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".

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