В Раді пояснили, чому не підвищать мінімальну зарплату у 2025 році: бракує коштів

Підвищення мінімальної заробітної плати на 100 грн коштувало б для бюджету 2025 року 5,3 млрд грн, збільшення соціальних стандартів заморожено через обмежений ресурс.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"За підрахунками Мінфіну, якщо цього року збільшити його на 100 гривень, то видатки державного бюджету зростуть на 5,3 мільярда гривень. Тобто, якщо підвищити мінімальну заробітну плату, наприклад, на 1 тисячу гривень - до 9 тисяч гривень, то це буде більш ніж 50 мільярдів гривень видатків бюджету", - зазначила вона.

Голова комітету ВР додала, що необхідність у перегляді соцстандартів виникне в разі перевищення закладеного прогнозу ВВП за перше півріччя наступного року. "Зараз прогноз 2,7% зростання реального ВВП на 2025 рік. Якщо ми за підсумками першого півріччя переглянемо макропрогноз і розумітимемо, що це більше, ніж 2,7%, то потрібно буде переглянути соцстандарти", - зазначила вона.

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Загалом Підласа констатувала, що соціальна сфера - єдина категорія видатків бюджету, в якій можна провести ефективну оптимізацію, зокрема за рахунок її ємності.

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У 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.

Середня заробітна плата працівників державних органів у серпні 2024 року становила 55,8 тис грн. З початку 2024 року вона зросла.