В Україні запрацював новий держадміністратор у містобудуванні: чим займатиметься

В Україні почало працювати нове державне підприємство "Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Держпідприємство займеться адмініструванням містобудівного кадастру, а також буде адміністратором Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА).

Завдання адміністратора – забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління Містобудівним кадастром на державному рівні.

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"Це стане можливим завдяки впровадженню сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проєктування, забудови та управління нерухомістю по всій країні", - розповіли в міністерстві.

В повідомленні також йдеться, що 5 жовтня Міністерство розвитку громад та територій проведе зустріч з обласними військовими адміністраціями (ОВА) для обговорення питання щодо подання інформації про замовників містобудівної документації. Вже 10 жовтня заплановано проведення першого навчання громад по роботі функціоналу замовника містобудівної документації.

Очікується, що робота містобудівного кадастру на державному рівні сприятиме підвищенню прозорості у містобудуванні, розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.

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Нагадаємо:

Уряд ухвалив постанову про запуск електронного містобудівного кадастру на державному рівні.