"Чоловіча" справа? Опікунами у 80% випадків стають військовозобов'язані

В Україні безпрецедентно зростає кількість випадків визнання осіб недієздатними та призначення їм опікунів. Як свідчать дані Реєстру судових рішень, щомісячна кількість звернень до Феміди в таких справах у 2024 році перевищила 700 проваджень. Це в понад два рази більше, ніж до початку великої війни.

У 90% випадків суди визнають осіб недієздатними, встановлюють над ними опіку та призначають піклувальників. Останні стали предметом аналізу ЕП.

Однією з можливих причин різкого зростання кількості таких справ є велика війна і пов’язані з нею соціально-економічні труднощі, фізичні та психологічні травми, через що громадяни можуть визнаватися недієздатними. Однак є підстави вважати, що це далеко не єдиний і навіть не основний фактор.

Реклама:

Відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" опікуни недієздатних осіб не підлягають призову на службу під час мобілізації.

Хоча з тексту більшості судових рішень неможливо визначити стать опікуна (сторони приховані за позначенням "ОСОБА_НОМЕР"), у приблизно 30% випадків ЕП вдалося точно ідентифікувати стать завдяки використанню відмінків або чітко вказаним родинним зв'язкам (детальніше – у методології в кінці публікації).

До 2022 року гендерний розподіл серед опікунів був майже рівним з невеликою перевагою жінок (55% проти 45%). Однак з кінця того року баланс різко змінився: частка чоловіків серед опікунів постійно зростала і у 2024 році досягла 80%.

Змінився і географічний розподіл таких рішень. Якщо до 2022 року лідерами за кількістю розглянутих справ про визнання особи недієздатною та призначення опікуна були Святошинський та Оболонський районні суди Києва – з огляду на кількість населення в столиці, – то з 2023 року лідерство перейшло до Буковини.

За останні півтора року Кіцманський, Глибоцький та Заставнівський районні суди Чернівецької області ухвалили по 200 таких рішень. До цього списку можна також додати Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області – майже 200 ухвал.

Детальний аналіз рішень цих судів лише посилює підозри. В одному випадку за наявності онуків та батьків опікунство над старенькою надали її молодому зятю.

В інших історіях схема ще простіша: братів, матерів, тіток, які до 2022 року були здоровими, суд визнає недієздатними, а опіку над ними оформляють чоловіки з їх родин. Найчастіше – на підставі висновку судово-психіатричного експерта.

У Кіцманському районному суді зафіксовано рекорд з ухвалення рішень про визнання особи недієздатною на основі висновку однієї організації. Якщо до 2022 року КНП "Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" видала 20 таких висновків, то в 2023-2024 роках їх кількість перевищила 300.

Для Глибоцького районного суду такі довідки видає Глибоцька багатопрофільна лікарня. З початку 2020 року її висновки фігурують майже в трьох сотнях справ, 85% з яких видані за останні півтора року.

Журналісти припустили існування структури, що включає адвокатів, посередників, чиновників місцевих органів влади, опіки та охорони здоров'я. Вони констатували стрімке зростання кількості справ про "втрату материнського інстинкту": батьки-чоловіки отримували опіку над дітьми, позбавляючи прав матерів.

Автори розслідування встановили, що більшість розлучень були фіктивними, а схема дозволила звільнити в запас понад десять військовослужбовців з однієї частини. Справою зацікавилося Національне антикорупційне бюро.

Як і у випадках з опікунством, є конкретні суди, які спеціалізуються на таких справах. Понад 30% таких рішень (понад 1 тис.) ухвалив Білгород-Дністровський міськрайонний суд, куди позивачі з усієї країни зверталися за допомогою адвокатів, використовуючи договори оренди нерухомості в цьому місті.

За даними журналістів, послуга коштувала клієнтам від 3 500 дол., які сплачувалися адвокатам за офіційними договорами про надання правової допомоги. Адвокати передавали кошти суддям. Загалом ця схема могла приносити організаторам щороку понад 3 млн дол.

У справі вже шість підозрюваних, триває досудове розслідування. Якщо розцінки в більших "опікунських" справах подібні, то в масштабах країни вони можуть приносити організаторам, посередникам і виконавцям 10-20 млн дол. на рік.