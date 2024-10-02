Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до 50 доларів – WSJ

Міністр енергетики Саудівської Аравії попередив, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+, які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.

Про це повідомили представники ОПЕК, пише The Wall Streer Journal.

Інші виробники інтерпретували ці заяви як завуальовану загрозу від Саудівської Аравії: королівство готове розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей ОПЕК+.

Ключові члени альянсу, до якого входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, планують обговорити можливість пом'якшення обмежень на виробництво в грудні під час онлайн-зустрічі в середу.

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Після того, як у вівторок Іран запустив ракети по Ізраїлю, ціни на нафту зросли після кількох тижнів постійного зниження. Ціна нафти марки Brent, міжнародний еталон, зросла на 5%, але зрештою стабілізувалася на 2,4% вище, трохи нижче $70 за барель.

Захід побоюється, що ширший конфлікт може перекрити експорт нафти з Перської затоки, який проходить через Ормузьку протоку, що межує з Іраном, і це підштовхне ціни вгору.

Однак геополітична напруженість триває вже кілька місяців без суттєвого впливу на ціни на нафту, і це засмучує саудівських чиновників. Це частково пов’язано з тим, що інші члени картелю не дотримувалися планів щодо обмеження виробництва більшу частину цього року.

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Під час телефонної конференції минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдельазіз бін Салман, попередив інших виробників, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо вони не виконають погоджені скорочення виробництва.

За словами делегатів ОПЕК, які були присутні на дзвінку, він особливо наголосив на Іраку, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстані, який планує збільшити виробництво завдяки відновленню роботи нафтового родовища Тенгіз з видобутком у 720 тисяч барелів на день.

Саудівське послання було таким: "Немає сенсу збільшувати обсяги виробництва, якщо для них немає місця на ринку", — сказав один із делегатів. "Деяким варто мовчати і дотримуватися своїх зобов'язань перед ОПЕК+".

Нагадаємо:

Саудівська Аравія готова відмовитися від свого неофіційного цільового рівня ціни на нафту в 100 доларів за барель, готуючись збільшити видобуток і повернути собі частку ринку.