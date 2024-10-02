Реальний прожитковий мінімум в Україні втричі вищий, ніж на папері – Підласа

В офіційних документах розраховують, що людина має бути в змозі прожити на 3 тисячі гривень, при цьому Мінсоцполітики вважає реальним прожитковим мінімумом 9 тисяч гривень.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Підласа зазначила, що рівень прожиткового мінімуму неможливо довести до реального показника, оскільки до нього прив'язано багато виплат.

Також, на думку голови комітету, від категорії "прожитковий мінімум" взагалі варто відмовитися під час розрахунків бюджету.

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"Тому що це викликає дуже багато негативу до держави, коли ми нібито говоримо в офіційному документі, у державному бюджеті, що людина має бути в змозі прожити на 3 тис. грн, при цьому Міністерство соціальної політики на сусідній вулиці розраховує фактичний, реальний прожитковий мінімум приблизно на рівні 9 тис. грн", - пояснила голова бюджетного комітету Ради.

На її думку, натомість варто встановити якусь базову розрахункову величину, до якої будуть підв'язані зарплати суддів, прокурорів, антикорупційних органів тощо.