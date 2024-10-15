Новости 15 октября: зимой Украину ожидают массовые обстрелы, В Дії запустят "Цифровой рекрутинг"

Об обстрелах. Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода.

Об армии. Министерство цифровой трансформации планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение "Дія".

Об электроэнергии. Сертификация "Укрэнерго" как независимого оператора не помешает импорту электроэнергии из ЕС зимой.

О Киевской ГЭС. "Укргидроэнерго" решило отменить тендер на юридические услуги в арбитражном деле по разрушению Россией Каховской гидроэлектростанции и провести консультации с правительством.

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О ценах на электроэнергию. Если тарифы на электроэнергию для населения решат повысить, то они могут вырасти до 6-7 гривен за киловатт.

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"Я профессионал по принятию непопулярных решений в этой стране": Гетманцев о повышении налогов и детенизации

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Глава налогового комитета парламента объясняет, почему депутаты решили повышать военный сбор, а не НДС, и как детенизация экономики принесла бюджету 100 млрд грн.

"За деньги" стало сложнее и дороже: как получить водительское удостоверение в Украине

Чтобы минимизировать коррупционные риски, МВД изменило правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Как теперь это сделать?