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Ціна на світло для населення може зрости до 7 гривень – нардеп

Вівторок, 15 жовтня 2024, 20:42 - Артур Крижний

Якщо тарифи на електроенергію для населення вирішать підвищити, то вони можуть зрости до 6-7 гривень за кіловат.

Про це повідомив голова підкомітету з питань електроенергетики Володимир Мороз в ефірі "Новини.Live".

Відповідаючи на питання ведучої про те, як можуть підняти ціну на електроенергію, нардеп відповів, що для пересічних громадян десь до 6-7 гривень.

Мороз додав, що збільшення вартості електроенергії може сказатися на кінцевому споживачі. Якщо збільшується ціна на електроенергію, то це відзначається на цінах товарів.

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Водночас він зазначив, що НКРЕКП на сьогодні пригальмувало рішення, яке збільшило б тарифи на транспортування електроенергії.

Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становив 4,32 грн/кВт.

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