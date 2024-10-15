"За гроші" стало складніше та дорожче: як отримати посвідчення водія в Україні

Скласти іспит на водійські права без хабара раніше для українців могло бути непростим завданням. Після двох невдалих спроб з трьох можливих майбутнім водіям могли натякати: "Або плати, або тебе відправлять на перескладання". Це означало б необхідність пройти повторний курс навчання в автошколі.

Умови в сервісних центрах МВС дозволяли складати іспити за гроші, адже засобів контролю тоді бракувало. Однак МВС намагається усунути корупційні ризики: ставить більше камер, зменшує кількість сліпих зон, прибрало обмеження на кількість спроб для складання і дозволило самостійно вивчати теорію.

Як відбувається процедура отримання посвідчення водія та які правила складання практичних іспитів запровадили на час воєнного стану?

Як отримати посвідчення водія? Умови отримання посвідчення водія незмінні вже багато років. Спочатку треба скласти теоретичний іспит, а потім – практичний. Реклама: Навчання і складання іспитів відбуваються поетапно. Спершу потрібно самостійно або в автошколі вивчити теоретичну частину (правила дорожнього руху), успішно скласти іспит у сервісному центрі і лише після цього починати практичні заняття. До 2023 року майбутній водій повинен був пройти теоретичне та практичне навчання в автошколі, яке могло відбуватися паралельно, успішно скласти внутрішні іспити і лише потім складати екзамени в сервісному центрі МВС. Також з 2021 року в посвідченні водія почали ставити позначку "автомат", якщо іспит складали на машині з автоматичною коробкою передач. Водій з таким документом не має права сідати за кермо автомобіля з механічною коробкою. Якщо водій складав іспит на "механіці", то він може керувати автомобілем з будь-якою коробкою передач.

Як скласти теоретичний іспит у сервісному центрі? Теоретичний іспит містить 20 запитань, які поділені за категоріями транспортних засобів, а також охоплюють основні й додаткові теми. Останні відрізняються для кожної категорії та групуються таким чином: загальні (базові) знання;

будова автомобіля і термінологія;

основи безпеки руху;

надання першої медичної допомоги. Кожне запитання має від двох до п’яти варіантів відповідей і лише один з них правильний. У разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складають за білетами вищої категорії. Тобто якщо особа хоче отримати категорії В (легковий автомобіль) та С (вантажний), то додаткові теми стосуватимуться вантажівок. Час проведення теоретичного іспиту – 20 хвилин. Іспит не зараховується, якщо припуститися трьох помилок або не вкластися у відведений час. Повторний теоретичний іспит можна скласти через десять днів. Кількість спроб необмежена. За даними МВС, одна майбутня водійка змогла скласти теорію з дев’ятої спроби.У разі успішного складання іспиту є рік, щоб пройти практичну частину навчання і записатися на наступний іспит.

Як скласти практичний іспит у сервісному центрі? Для складання цього іспиту в сервісному центрі МВС потрібно отримати документи про проходження практичного курсу в акредитованій автошколі. Перелік таких навчальних закладів можна знайти на сайті Головного сервісного центру. У Типовій навчальній програмі з підготовки водіїв на практичні уроки відведено 40 год. Однак багато автошкіл, зокрема в невеликих містах, пропонують студентам 10-20 год, переконуючи, що цього цілком достатньо, аби навчитися їздити. Після закінчення автошколи в учнів є два роки, щоб скласти практичний іспит. Кількість спроб, як і на теорії, не обмежена, а перескладати водіння можна на одинадцятий день після останньої спроби. Скільки коштує отримати права Складати іспит можна як на транспортному засобі сервісного центру, так і на транспортному засобі навчального закладу. У першому випадку екзаменатор сидить у транспортному засобі поруч з водієм, а в другому – на передньому пасажирському сидінні сидить інструктор з автошколи. Екзаменатор сидить позаду і спостерігає за діями водія та інструктора. Раніше практичний іспит складався з двох частин: вправи на автодромі та в умовах дорожнього руху. Однак на час воєнного стану перший етап скасували для всіх видів транспорту, крім мопедів, мотоциклів, квадроциклів і трициклів. Іспит з водіння триває від 20 хвилин до 1 години і відбувається за узгодженими маршрутами, з якими можна ознайомитися заздалегідь. Однак дізнатися, який маршрут буде на іспиті, можна лише перед його початком. Приклад маршруту Джерело: Головний сервісний центр МВС На мапі позначена траєкторія руху, дорожні знаки, світлофори. Однак ця інформація не завжди актуальна через ремонти або перекриття вулиць, тому варто знайти відеоінструкцію з проїзду маршруту. Часто такі відео викладають автошколи. Практичний іспит приймають за спеціальним чек-листом. На ньому вказані вправи, які необхідно виконати. Там же фіксуються всі помилки. Перед складанням іспиту можна перечитати цей лист, щоб краще розуміти, яких помилок допускати не можна. Водій має право на дві помилки. Отримати "жовту картку" (першу помилку) можна після початку іспиту, якщо не налаштувати дзеркала та сидіння, не пристебнути ремінь безпеки чи не включити покажчик повороту перед початком руху. У "Дії" запрацювало переоформлення авто, але є нюанси. Як це працює Також у чек-листі є фатальні помилки, які передбачають припинення іспиту: інструктор або екзаменатор втрутилися в керування для запобігання ДТП;

особа, що екзаменується, відмовилася виконати передбачену іспитом вправу. При цьому екзаменатору заборонено давати команди, які можуть створити аварійну ситуацію або призвести до порушення ПДР. Раніше екзаменатори навмисне просили майбутніх водіїв припаркуватися під заборонним знаком або повернути там, де не можна. Так, мовляв, вони перевіряли уважність водіїв. Перед початком іспиту екзаменатор проговорює деякі обов’язкові правила на кшталт "заїзд на бордюр чи збиття конуса призводить до завершення іспиту". "У мене була вже друга спроба, жодної помилки, завершували іспит. Екзаменатор вже був готовий мене вітати, лише попросив спершу припаркуватися. А я забув, про що він на початку попереджав, і заїхав на бордюр, щоб гарно припаркуватися. І все, відправили на перескладання", – розповів ЕП один з водіїв. За його словами, для успішного складання іспиту та мінімізації ризиків варто їхати мовчки, з швидкістю 15 км/год і не робити жодних зайвих маневрів.

Що передбачає посилений контроль під час складання іспитів? З 1 червня 2023 року стартував пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів на водійські права в Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. Згодом перелік областей розширили. У класах для теоретичних іспитів запровадили фіксацію на чотири відеокамери й мікрофон. Сліпих зон не буде, запевняли в МВС. У легкових авто (категорія В) під час складання іспиту почали вести відеофіксацію на 360 градусів, щоб знімати руки та ноги кандидата й екзаменатора. Раніше камера знімала обличчя та дорогу. Крім того, ввели аудіозапис розмов у салоні. "Начальник має бути в курсі". Як влаштовані корупційні схеми в сервісних центрах МВС Камери на авто для іспитів автоматично завантажуватимуть відео на сервер, що не допускатиме впливу екзаменатора, пояснювали в МВС. Також завдяки скасуванню обмежень кількості спроб складання практичного іспиту зменшилася потреба звертатися за допомогою до інструкторів та екзаменаторів, які наполегливо пропонували свої послуги після передостанньої спроби.

Як потрапити на іспит? Складати теоретичну частину можна в будь-якому сервісному центрі МВС. Для цього потрібно отримати талон: онлайн чи в терміналі в самому центрі. Отримати талон онлайн можна на сайті сервісного центру в розділі "Е-запис". Далі потрібно обрати послугу (теоретичний чи практичний іспит), дату, зручний центр і вільний час. Талони доступні на десять днів, однак шанси отримати талон на наступний день майже нульові. Можна спробувати вихопити талон за допомогою бота в Telegram. Він буде повідомляти, коли з’явиться місце на потрібні послугу, місце та час. Записатися на практичну частину можливо в будь-який центр. Зробити це можна лише після успішного складання теоретичного іспиту. Відмова із сервісного центру МВС Для проходження іспиту потрібно мати паспорт, копію ідентифікаційного коду та медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом, квитанцію про оплату послуги в сервісному центрі.