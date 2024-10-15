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Україну не позбавлять права на імпорт електроенергії взимку з ЄС – заява

Вівторок, 15 жовтня 2024, 14:37 - Артур Крижний

Сертифікація "Укренерго" як незалежного оператора не завадить імпорту електроенергії з ЄС взимку.

Про це йдеться у листі Енергетичного співтовариства.

Сертифікація національної енергетичної компанії "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі, розпочата ще до війни, триває з метою гармонізації управління підприємством зі стандартами Європейського Союзу.

Зазначається, що деякі заяви, що цей процес може вплинути на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС у зимовий період, є помилковими.

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"Імпорт енергії для України є важливим для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодний сезон, коли доступ до електроенергії є життєво необхідним для основних послуг та добробуту населення", - йдеться у повідомленні.

Внутрішній лист Секретаріату Енергетичного співтовариства, адресований Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП), був використаний для поширення недостовірної інформації, додали в Співтоваристві.

"Наше завдання залишається підтримка енергетичної стійкості України через практичні заходи, включно зі збільшенням імпорту електроенергії та ремонтом інфраструктури", - підсумували в листі.

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Нагадаємо:

Раніше, Секретаріат Енергетичного співтовариства попередив Україну про загрозу втрати "Укренерго" сертифікації щодо відповідності європейським стандартам, що означає загрозу втрати імпорту електроенергії з Європи.

енергетика
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