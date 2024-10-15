У Дії запустять "Цифровий рекрутинг"

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Міністерство цифрової трансформації планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".

Про це йдеться в постанові уряду, яка є у розпорядженні ЕП.

Зазначається, що учасниками проєкту можуть стати громадяни віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер платника податків та не проходять службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях.

Процес електронного рекрутингу включатиме вибір військової частини та спеціальності, подачу заяви про проходження військової служби за контрактом через портал Дія, зокрема через мобільний застосунок.

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Також учасники проєкту самостійно підтверджуватимуть придатність до служби без медичного огляду та психологічного тестування, вказуючи у заяві інформацію про стан свого здоров’я.

Проєкт "Цифровий рекрутинг" є експериментом Міністерства цифрової трансформації, який триватиме два роки.

Економічна правда.

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