Власник Каховської ГЕС вирішив поки що не судитися з Росією за руйнацію

"Укргідроенерго" вирішило скасувати тендер на юридичні послуги в арбітражній справі щодо руйнування Росією Каховської гідроелектростанції і провести консультації з урядом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Рішення було прийнято для того, щоб забезпечити відповідність дій компанії ширшій національній стратегії України. Стратегія спрямована на притягнення держави-агресора до відповідальності за шкоду, завдану об'єктам критичної інфраструктури, та забезпечення компенсації за завдані руйнування. Будуть проведені додаткові консультації з урядом", – йдеться в повідомленні.

Компанія наголосила, що Росія так чи інакше повністю компенсує збитки, завдані війною, які включають не лише руйнування Каховської ГЕС, але й понад 140 ракетних ударів по інших активах компанії.

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше, "Укргідроенерго" повідомило, що ініціювало процедуру інвестиційного арбітражу з Росією для компенсації збитків, завданих руйнуванням ГЕС.

Реклама: