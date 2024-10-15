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Секретар РНБО розповів, коли Україні очікувати нові масовані обстріли по енергетиці

Вівторок, 15 жовтня 2024, 11:38 - Віктор Волокіта

Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, передає "Інтерфакс-Україна". 

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", - сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.

Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

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Нагадаємо:

Секретаріат Енергетичного співтовариства попередив Україну про загрозу втрати "Укренерго" сертифікації щодо відповідності європейським стандартам, що означає загрозу втрати імпорту електроенергії з Європи.

електроенергія війна Росія
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