Новости 9 сентября: продажа lifecell и "Датагруп-Volia", Венгрия будет качать нефть РФ через Украину
О Нацбанке. Национальный банк с 10 сентября ослабляет ряд валютных ограничений, чтобы поддержать обороноспособность страны, работу украинских предприятий и ядерного страхового пула.
Национальный банк Украины (НБУ) установил новые ограничения на операции за рубежом с использованием платежных карт украинских банков с 10 сентября.
О Google. Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно.
Об отключении света. Если не будет новых ракетных атак по энергетике Украины, то ближайшее время пройдет без отключений света.
О транзите нефти РФ по Украине. Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. заключила соглашение, которое обеспечит непрерывные поставки российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины.
О продаже lifecell и Volia. Инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля закрыла транзакцию по покупке украинского оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia".
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