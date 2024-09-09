Найближчий час пройде без відключень світла, але є умова – нардеп
Якщо не буде нових ракетних атак по енергетиці України, то найближчий час пройде без відключень світла.
Про це заявив член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі "Київ24".
Нагорняк зазначив, що на сьогодні в енергосистемі немає значного дефіциту електроенергії.
"Я думаю, що найближчий час ми пройдемо без відключень. Але якщо не буде нових ракетних атак по інфраструктурі", - підсумував він.
Нагадаємо:
У понеділок 9 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, при цьому, "Укренерго" закликає економити електроенергію протягом усієї доби.
За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Економічна правда.