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Найближчий час пройде без відключень світла, але є умова – нардеп

Понеділок, 9 вересня 2024, 14:14 - Артур Крижний

Якщо не буде нових ракетних атак по енергетиці України, то найближчий час пройде без відключень світла.

Про це заявив член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі "Київ24".

Нагорняк зазначив, що на сьогодні в енергосистемі немає значного дефіциту електроенергії.

"Я думаю, що найближчий час ми пройдемо без відключень. Але якщо не буде нових ракетних атак по інфраструктурі", - підсумував він.

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Нагадаємо:

У понеділок 9 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, при цьому, "Укренерго" закликає економити електроенергію протягом усієї доби.

За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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