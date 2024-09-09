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Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу

Понеділок, 9 вересня 2024, 20:16 - Артур Крижний

Національний банк із 10 вересня послаблює низку валютних обмежень, щоб підтримати обороноздатності країни, роботу українських підприємств та ядерного страхового пулу.

Про це йдеться в пресрелізі регулятора. 

Державні підприємства тепер зможуть купувати валюту та переказувати її для придбання квот на компенсацію викидів діоксиду вуглецю (CO₂) в авіаційній діяльності.

На думку регулятора, це забезпечить безперебійність оборонних закупівель, дозволить надалі виконувати авіаперевезення за кордоном та підтримає військово-технічну співпрацю України з країнами Європи.

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Також змінами надається можливість здійснювати всі необхідні платежі, передбачені договорами перестрахування, укладеними з іноземними ядерними страховими пулами.

НБУ також дасть змогу суб’єктам електронної комерції купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для сплати ПДВ за операціями з купівлі товарів українських виробників споживачами з країн ЄС.

Це рішення має підтримати малий та середній бізнес до просування своїх товарів на європейському ринку. 

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Регулятор також дозволив бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022-го до 09 липня 2024-го (включно). Такі перекази дозволені виключно коштом власної іноземної валюти бізнесу.

Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків з 10 вересня.

Економічна правда.

НБУ
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