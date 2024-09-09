Угорщина домовилась про постачання російської нафти через Україну – Bloomberg

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти через трубопровід, що проходить через територію України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ця новина з'явилася після того, як Україна фактично заборонила "Лукойлу" використовувати її як транзитну країну у відповідь на російське вторгнення. Відповідно до угоди, Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня.

Раніше російська сторона відповідала за доставку нафти до кордонів Угорщини та Словаччини з Україною.

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"Нова угода забезпечує стале рішення для транспортування нафти через нафтопровід "Дружба", — заявив віцепрезидент Mol з питань Downstream Габріель Сабо, посилаючись на трубопровід, що з'єднує Росію та Угорщину через Україну. Компанія не уточнила, яка саме компанія буде здійснювати постачання.

Угорщина та Словаччина, які не мають виходу до моря, отримали тимчасові винятки з енергетичних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Після того як Україна в липні посилила санкції проти "Лукойлу", Угорщина та Словаччина отримували нафту від таких виробників, як "Татнєфть".

Економічна правда.

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