Французький мільярдер Ксав'є Ньєль придбав lifecell і "Датагруп-Volia"

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля закрила транзакцію із купівлі українського оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia".

Про це йдеться у пресрелізі Horizon Capital.

"Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом", - заявив Ксавʼє Ньєль.

Створення обʼєднаної телекомунікаційної платформи буде наступним кроком для партнерів в цій угоді.

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"NJJ, Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, та Михайло Шелемба, гендиректором "Датагруп-Volia", об'єднають "Датагруп-Volia" і lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи", - йдеться у релізі.



Важливим етапом для об'єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакету в 435 млн доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

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Нагадаємо:

Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell.

Угода з купівлі французьким мільярдером Ксавʼє Ньєлем провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" і оператора lifecell принесе в країну 1,5 млрд доларів інвестицій.

Економічна правда.