 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

Французький мільярдер Ксав'є Ньєль придбав lifecell і "Датагруп-Volia"

Понеділок, 9 вересня 2024, 19:47 - Артур Крижний

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля закрила транзакцію із купівлі українського оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia".

Про це йдеться у пресрелізі Horizon Capital.

"Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом", - заявив Ксавʼє Ньєль.

Створення обʼєднаної телекомунікаційної платформи буде наступним кроком для партнерів в цій угоді.

Реклама:

"NJJ, Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, та Михайло Шелемба, гендиректором "Датагруп-Volia", об'єднають "Датагруп-Volia" і lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи", - йдеться у релізі.

Важливим етапом для об'єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакету в 435 млн доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Читайте також: lifecell за крок від продажу французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю: подробиці найбільшої угоди часів великої війни

Реклама:

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell.

Угода з купівлі французьким мільярдером Ксавʼє Ньєлем провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" і оператора lifecell принесе в країну 1,5 млрд доларів інвестицій.

Економічна правда.

телеком інвестиції lifecell
Реклама:
Матеріали за темою
Засекречений зв'язок між Києвом і Москвою розірвуть 30 серпня 2024, 18:02
У Курській області РФ став пропадати мобільний зв'язок: з чим пов'язано 9 серпня 2024, 09:56
У Росії уповільнюють YouTube і можуть "закрити" всі сервіси Google - РосЗМІ 6 серпня 2024, 15:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті