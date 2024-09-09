Нацбанк запроваджує ліміти використання валютних карток за кордоном з 10 вересня

Національний банк України (НБУ) встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків з 10 вересня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відтепер, щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном для операцій із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами та монетами становитиме 100 тисяч гривень.

Це стосується операцій із кодами торговця 5094 (коштовне каміння та ювелірні вироби), 5944 (годинники та срібні вироби) та 5972 (магазини монет і марок). Ліміт відповідає обмеженням, які вже діють для розрахунків платіжними картками за рахунками в національній валюті.

Реклама:

Також встановлено окремий ліміт у 500 тисяч гривень на місяць для операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном (код торговця 6513).

Ці операції включають сплату комісій за управління нерухомістю та оплату проживання.

Нові обмеження спрямовані запобігати спробам обходу чинних обмежень і запобігання відпливу капіталу з України.

Реклама:

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг.

Нагадаємо:

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановлює ліміт у 150 тисяч грн на місяць (замість 100 тисяч, анонсованих раніше) для переказів фізосіб "з карти на карту".

Економічна правда.