Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
Понеділок, 9 вересня 2024, 16:21 -
Підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.
Про це повідомили користувачі мережі та російське агентство ТАСС.
Зазначається, що система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису - вибрати ім'я, стать і дату народження, придумати назву пошти і пароль до неї.
Але підтвердити пошту мобільним номером РФ не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".
Реклама:
Нагадаємо:
Безконтактні платіжні сервіси, розроблені в РФ після того, як пішли Apple Pay і Google Pay, не користуються такою ж популярністю у росіян.
Економічна правда.
Реклама:
Реклама: