Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ

Підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.

Про це повідомили користувачі мережі та російське агентство ТАСС.

Зазначається, що система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису - вибрати ім'я, стать і дату народження, придумати назву пошти і пароль до неї.

Але підтвердити пошту мобільним номером РФ не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".

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Нагадаємо:

Безконтактні платіжні сервіси, розроблені в РФ після того, як пішли Apple Pay і Google Pay, не користуються такою ж популярністю у росіян.

Економічна правда.

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