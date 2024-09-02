Новости 2 сентября: вместо "копейки" "шаг", новые санкции против России

О санкциях: Президент Украины Владимир Зеленский поддержал новый пакет санкций СНБО против 73 объектов хозяйствования – аэропортов и авиагрузовых компаний – и 74 физлица РФ.

Об электроэнергии: Во вторник 3 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.

О "Национальном кэшбеке": В Украине начался бета-тест "Национального кэшбека", к которому можно присоединиться с помощью приложения "Действие".

О НБУ: Для восстановления исторической справедливости Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".

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Об акцизах на горючее: Президент Владимир Зеленский 1 сентября подписал закон о повышении акцизов на горючее.

После вступления в силу закона о повышении акцизов на горючее ожидать резкого удорожания бензина и дизтоплива не стоит.

Эксклюзив ЭП

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Ищем технаря. Может ли образование перейти на военные рельсы?

Отечественный военно-промышленный комплекс нуждается в квалифицированных технических специалистах и ​​готов поддержать их обучение в университетах. Выберут ли студенты специальности, которые недавно считались непрестижными?

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