Україна запровадила новий пакет санкцій проти авіагалузі РФ

Президент України Володимир Зеленський підтримав новий пакет санкцій РНБО проти 73 об'єктів господарювання - аеропортів та авіавантажних компаній - та 74 фізосіб РФ.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Серед об'єктів господарювання, на які наклали санкції, є російські громадянські та вантажні аеропорти Москви (Внуково та Домодєдово), Хабаровська, Курська, Брянська Бєлгорода та десятка інших міст Росії.

Під обмеження також потрапили транспортні, авіавантажні та обслуговуючі компанії РФ.

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Крім того, РНБО ввела санкції проти 74 фізичних осіб Росії.

Серед обмежень є блокування активів, обмеження торгових операцій, польотів та перевезень на території України, запобігання виведення капіталу за межі України, припинення дії торговельних угод й заборона передавання технологій.

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Нещодавні масштабні санкції США вже стали особливо відчутними для фінансового сектору РФ.

Вночі 1 вересня московський аеропорт "Внуково" запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Економічна правда.