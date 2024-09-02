Україна запровадила новий пакет санкцій проти авіагалузі РФ
Президент України Володимир Зеленський підтримав новий пакет санкцій РНБО проти 73 об'єктів господарювання - аеропортів та авіавантажних компаній - та 74 фізосіб РФ.
Про це йдеться у відповідному указі президента.
Серед об'єктів господарювання, на які наклали санкції, є російські громадянські та вантажні аеропорти Москви (Внуково та Домодєдово), Хабаровська, Курська, Брянська Бєлгорода та десятка інших міст Росії.
Під обмеження також потрапили транспортні, авіавантажні та обслуговуючі компанії РФ.
Крім того, РНБО ввела санкції проти 74 фізичних осіб Росії.
Серед обмежень є блокування активів, обмеження торгових операцій, польотів та перевезень на території України, запобігання виведення капіталу за межі України, припинення дії торговельних угод й заборона передавання технологій.
Нагадаємо:
Нещодавні масштабні санкції США вже стали особливо відчутними для фінансового сектору РФ.
Вночі 1 вересня московський аеропорт "Внуково" запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.
Економічна правда.