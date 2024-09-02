Розпочався бета-тест "Національного кешбеку", долучитися можна з "Дії" – Мінцифри

В Україні розпочався бета-тест "Національного кешбеку" до якого можна долучитися за допомогою застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Щоб долучитись до програми, спочатку відкрийте спеціальний рахунок в банку — у застосунку, на сайті або у відділенні. Далі в "Дії" оберіть послугу Національний кешбек, а потім доєднайте й активуйте картку, на яку буде нараховуватись компенсація", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти надходитимуть на картку щомісяця. Відстежувати їх можна також через "Дію", а витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо.

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Також гроші можна буде задонатити на Сили оборони або купити військові облігації.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у програмі кешбек нараховують вже 7 торгових мереж, а в процесі приєднання - ще 40 закладів торгівлі. Крім того, вже зареєстровано 38 тисяч товарів від 600 українських виробників.

Серед товарів продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва.

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"Тепер українці можуть у кілька кліків у смартфоні долучитись до програми Нацкешбек і раз на місяць отримувати компенсацію за купівлю товарів українського виробництва. Усе буде просто та зручно",— зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Програма перший місяць працюватиме у форматі бета-тесту, перевірятиметься її функціонал. Виробники та продавці українських товарів також ще можуть доєднатись до Нацкешбеку через портал Дія. Для них це можливість збільшити попит та залучити нових клієнтів.

Нагадаємо:

Українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал Дія.

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".