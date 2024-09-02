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Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне: на скільки зросте податок

Понеділок, 2 вересня 2024, 09:30 - Олексій Артемчук

Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. 

За його словами, цей закон набирає чинності з 1 вересня попри те, що президент підписав його 2 вересня. 

Документ має почати діяти тоді, коли його опублікують в офіційному виданні. За словами Железняка, це може статися 2 або 3 вересня.

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Відповідно до положень європейських норм, до яких нас наближає цей закон, мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

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