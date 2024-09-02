Різкого підвищення цін на пальне з новими акцизами не очікується – експерт

Після набуття чинності закону про підвищення акцизів на пальне очікувати різкого здорожчання бензину та дизпального не варто.

Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, пише "Укрінформ".

За його словами, ціни на бензин та дизпальне можуть зрости на 1,5-2 грн за літр, що є нормальним коливанням.

"Не очікуємо будь-яких змін зараз. По-перше, підвищення акцизу невелике. По-друге, компанії зробили великі запаси напередодні", - прокоментував Куюн.

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Крім того, зараз на світових ринках склалися сприятливі цінові умови. Експерт зазначив, що у той час, як зросте податкова складова ціни пального, закупівельна вартість падає.

"Це такий компенсатор, який не дасть цінам зростати", - вважає Куюн.

Ціни на автогаз можуть зрости до 33 грн/л у середньому.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне.

Економічна правда.