У вівторок найбільші обмеження світла будуть ввечері – "Укренерго"
У вівторок 3 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Згідно з інформацією від "Укренерго" 3 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.
Обсяги відключень наступні:
- 00:00 – 06:00 – одна черга;
- 06:00 – 09:00 – дві черги;
- 09:00 – 16:00 – одна черга;
- 16:00 – 24:00 – дві черги.
В разі змін енергетики оперативно повідомлять про це.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.Реклама:
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла
Детальніше про черги відключень на інфографіку:
Економічна правда.