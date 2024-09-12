Новости 12 сентября: запуск синей ветки метро в Киеве, отключения света

О "гигаватте Зеленского". Из анонсированного "Гигавата Зеленского" в Украине построено лишь около 60 МВт. Речь идет о заявлении президента Владимира Зеленского о намерении построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации, которое он сделал в июне.

О метро в Киеве. В четверг 12 сентября восстановлено полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева.

О графиках. В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях вводят графики стабилизационных отключений.

В Киеве и 16 областях ввели графики отключения света - до конца суток четверга 12 сентября будут ограничивать 1 очередь потребителей.

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В пятницу 13 сентября применение графики отключения света не прогнозируют.

О свете зимой. При холодной погоде зимой отключения света будут, даже если реализуют все планы по ремонту объектов генерации.

Об АЭС. Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех рабочих атомных электростанций, которые до сих пор контролируются Киевом.

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Владимир Кудрицкий: Цель моего увольнения - перевести под ручной контроль инвестиции в восстановление энергетики

Бывший глава "Укрэнерго" о причинах своего увольнения, человеке, который теперь единолично отвечает за энергетику страны, построении защиты энергетических объектов и сценарии отключения света зимой.