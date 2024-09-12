Удари РФ по підстанціях України можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС – Bloomberg

Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інтерв'ю з міністром енергетики України Германом Галущенко.

В Україні є тисячі електропідстанцій, але під загрозою знаходяться десять ключових вузлів, пов’язаних із атомними станціями. Їхнє знищення може занурити країну в темряву та спровокувати радіаційну надзвичайну ситуацію.

Російські удари все більше наближають ядерні ризики до кордонів України з Європейським Союзом, додав він.

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"Вони точно знають, що роблять", — сказав Галущенко. "Не випадково вони атакують підстанції, критично важливі для ядерної безпеки".

Підстанції забезпечують стабільність, регулюючи передачу електроенергії високої напруги. На відміну від викопних чи відновлюваних джерел, для роботи ядерних станцій потрібен постійний потік електроенергії для підтримки роботи систем безпеки.

Без цього паливо в активній зоні реактора може перегрітися, що загрожує неконтрольованим і небезпечним викидом радіації.

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Підкреслюючи ризик для ядерної безпеки, минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зробило незвичайний крок, розширивши свою місію моніторингу в Україні на підстанції.

Інспектори МАГАТЕ зазвичай займаються обліком ядерних матеріалів, а не контролем національних енергомереж.

Економічна правда.