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В кількох областях повертають графіки відключень світла

Четвер, 12 вересня 2024, 11:54 - Олексій Артемчук

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях вводять графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про зміни обов'язково повідомлять.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

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Економічна правда.

електроенергія
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