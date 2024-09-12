В кількох областях повертають графіки відключень світла
У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях вводять графіки стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про зміни обов'язково повідомлять.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.Реклама:
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
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Економічна правда.