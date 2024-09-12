Графіки відключення світла запровадили у більшості областей України
Четвер, 12 вересня 2024, 13:03 -
У Києві та 16 областях запровадили графіки відключення світла - до кінця доби четверга 12 вересня обмежуватимуть 1 чергу споживачів.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.
Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.
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Нагадаємо:
У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях вводять графіки стабілізаційних відключень.
Економічна правда.
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