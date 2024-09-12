У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро

У четвер 12 вересня відновлено повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки" синьої гілки метро Києва.

Про це повідомляє Kyiv24.news.

Ділянка метро між станціями Деміївська та Либідська була закрита з 8 грудня 2023 року. Причиною був терміновий ремонт перегінного тунелю між станціями. Він розгерметизувався та на ньому з’явилися тріщини.

"Будівельники розібрали стару ділянку тунелю та збудували нову. А також здійснили ізоляцію та укріпили хімією ґрунти навколо тунелю. Крім того, перед тим, як пустити у метро пасажирів, здійснили тестову обкатку потягів", - йдеться в повідомленні Kyiv24.news.

Реклама:

Нагадаємо:

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, кошторисна вартість усього комплексу робіт становить 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Читайте також: Теремки і Голосіїв без метро. Що трапилось з "синьою" гілкою метрополітену

Реклама:

Кличка викликали в Раду розповісти про метрополітен. Хто винуватий в підтопленні синьої гілки?

Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала