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У п'ятницю графіки відключення світла не застосовуватимуть

Четвер, 12 вересня 2024, 18:00 - Артур Крижний

У п'ятницю 13 вересня застосування графіки відключення світла не прогнозують.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра 13 вересня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

При цьому, необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься

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"Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

У Києві та 16 областях запровадили графіки відключення світла - до кінця доби четверга 12 вересня обмежуватимуть 1 чергу споживачів.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія
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