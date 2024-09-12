У п'ятницю графіки відключення світла не застосовуватимуть
Четвер, 12 вересня 2024, 18:00 -
У п'ятницю 13 вересня застосування графіки відключення світла не прогнозують.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра 13 вересня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
При цьому, необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься
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"Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо:
У Києві та 16 областях запровадили графіки відключення світла - до кінця доби четверга 12 вересня обмежуватимуть 1 чергу споживачів.
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Економічна правда.
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