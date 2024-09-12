З анонсованого "Гігавата Зеленського" побудовано близько 60 МВт – Кудрицький 

З анонсованого "Гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що на початку вересня міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україні вже встановлено сотні МВт потужностей з анонсованого Зеленським 1 ГВт генерації на 2024 рік.

"У мене інші дані. Можливо, за останні 2-3 дні побудувалися сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 МВт", - зазначив ексочільник "Укренерго".

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На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".

Довідка. 1 гігават (ГВт) дорівнює 1 тисячі мегават (МВт).

Нагадаємо:

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Міністр енергетики Галущенко на початку вересня повідомив, що в Україні встановлено сотні МВт потужностей.

"Профінансовано обладнання десь близько на 600 мегават, навіть більше, на 600 мегават, яке вже є частково в Україні й частково є в дорозі", - заявив він.

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