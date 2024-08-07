Новости 7 августа: потеря 3 миллиардов на месторождении, уступка власти по повышению налогов
О Сахалинском месторождении: Госгеонедра вернула "Укрнефтебурению" лицензию по Сахалинскому месторождению. ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" начинает возобновление своей работы.
Аннулирование лицензии в декабре прошлого года на добычу газа в Сахалинском месторождении привело к убыткам, которые могут оцениваться примерно в 3 миллиарда гривен.
Экс-владельцы Сахалинского месторождения подали в суд на отмену ареста имущества.
О налогах и АЗС: Предложение о введении авансового взноса по налогу на прибыль для розничных торговцев топливом в правительственном законопроекте №11416 о повышении налогов подлежит доработке.
Об опросе: 20% опрошенных украинцев вообще не могут или не готовы работать.
В Украине только 15% опрошенных одобряют привлечение женщин на мужские профессии.
О бронировании: На 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников. Еще в июле таких компаний было 575.
Эксклюзив ЭП
Третий лишний? Нужны ли риелторы по недвижимости
Агентства по недвижимости и брокеры берут высокую комиссию за услуги, украинцы жалуются на их непрофессионализм. Нужны ли посредники в сделках с жильем?
Экономическая правда