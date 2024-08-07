Зупинка видобутку газу на одному з найбільших родовищ коштувала Україні 3 мільярди
Анулювання ліцензії в грудні минулого року на видобуток газу у Сахалінському родовищі призвело до збитків, які можуть оцінюватися в приблизно 3 мільярди гривень.
Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.
Так, втрати від припинення видобутку оцінюються щонайменше у мільярд гривень: мова про договір управління з АРМА, а також податки та місцеві збори. Загальні збитки через зупинку - 3 мільярди гривень.
АРМА вже звернулася до правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до відповідальності за шкоду.
Довідка. "Сахалінка" – один з найбільших майданчиків вуглеводнів в Україні, розташований у Харківській області. Його доведені запаси – близько 15 млрд куб м газу, 1,7 млн тонн газового конденсату та приблизно стільки ж нафти.
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Нагадаємо:
Колишні власники Сахалінського родовища JKX Ukraine B.V. подали апеляцію у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на скасування арешт їхнього майна.
Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.
"Нафтогаз" сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.
У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.
За рішенням суду акції однієї з найбільших газовидобувних компаній України, "Укрнафтобуріння", були передані в управління АРМА.
За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків.
Економічна правда.