Зупинка видобутку газу на одному з найбільших родовищ коштувала Україні 3 мільярди

Анулювання ліцензії в грудні минулого року на видобуток газу у Сахалінському родовищі призвело до збитків, які можуть оцінюватися в приблизно 3 мільярди гривень.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

Так, втрати від припинення видобутку оцінюються щонайменше у мільярд гривень: мова про договір управління з АРМА, а також податки та місцеві збори. Загальні збитки через зупинку - 3 мільярди гривень.

АРМА вже звернулася до правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до відповідальності за шкоду.

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Довідка. "Сахалінка" – один з найбільших майданчиків вуглеводнів в Україні, розташований у Харківській області. Його доведені запаси – близько 15 млрд куб м газу, 1,7 млн тонн газового конденсату та приблизно стільки ж нафти.

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Нагадаємо:

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Колишні власники Сахалінського родовища JKX Ukraine B.V. подали апеляцію у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на скасування арешт їхнього майна.

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

"Нафтогаз" сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.

У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

За рішенням суду акції однієї з найбільших газовидобувних компаній України, "Укрнафтобуріння", були передані в управління АРМА.

За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків.

Економічна правда.