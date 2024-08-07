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20% українців не можуть або не готові працювати — опитування 

Середа, 7 серпня 2024, 19:07 - Віктор Волокіта

20% опитаних українців взагалі не можуть або не готові працювати. Вони відповідали на питання "До якого віку Ви готові працювати".

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова. 

29% відповіли — до 60 років, 12% — готові працювати до 61–65 років, 3% — до 66–70 років і 15% — до 50–59 років.

Щодо імовірної можливості підвищення пенсійного віку в Україні 

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  • 58% опитаних респондентів відповіли, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть можливий позитив, 
  • 16% респондентів вважають, що підвищення пенсійного віку матиме приблизно однаковою мірою як позитивні, так і негативні наслідки, 
  • 7% відповіли, що підвищення пенсійного віку в Україні можна розглядати як вимушений крок, і його позитивні наслідки переважатимуть негативні.

Опитування проводилося з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face у всіх областях України (окрім тимчасово окупованих територій і територій, на яких ведуться бойові дії). Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо: 

В  Україні лише 15% опитаних схвалюють залучення жінок на чоловічі професії. Опитані українці відповідали на питання "що, на Вашу думку, необхідно, щоб подолати дефіцит кадрів в Україні".

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Економічна правда

опитування робота пенсії
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