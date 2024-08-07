Критично важливих для економіки IT-компаній побільшало: скільки працівників заброньовано

На 7 серпня в Україні є 700 ІТ-компаній, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та можуть бронювати працівників.

Ці дані повідомили DOU представники проєктного офісу Дія City.

Зазначається, що ще у липні таких компаній було 575.

Щоб отримати статус критично важливого для функціонування економіки, компанія має відповідати хоча б трьом критеріям із семи, визначених у постанові КМУ. Далі - підготувати та надати підтверджувальні документи Міністерству цифрової трансформації.

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Статус підприємства, критично важливого для функціонування економіки, надають на рік, потім потрібно знову подавати документи, щоб його підтвердити.

"Компанії активно звертаються до міністерства, щоб отримати статус критично важливих для економіки. У цій процедурі нічого не змінилося. За останні два тижні 100 компаній отримали цей статус через нас", — додали у міністерстві.

Видання пише, що за старою процедурою — поданням списків фахівців через Мінцифри — наразі заброньовано 5000 робітників з 363 компаній.

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Нагадаємо:

Понад 615 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням.