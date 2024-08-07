Критично важливих для економіки IT-компаній побільшало: скільки працівників заброньовано
На 7 серпня в Україні є 700 ІТ-компаній, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та можуть бронювати працівників.
Ці дані повідомили DOU представники проєктного офісу Дія City.
Зазначається, що ще у липні таких компаній було 575.
Щоб отримати статус критично важливого для функціонування економіки, компанія має відповідати хоча б трьом критеріям із семи, визначених у постанові КМУ. Далі - підготувати та надати підтверджувальні документи Міністерству цифрової трансформації.
Статус підприємства, критично важливого для функціонування економіки, надають на рік, потім потрібно знову подавати документи, щоб його підтвердити.
"Компанії активно звертаються до міністерства, щоб отримати статус критично важливих для економіки. У цій процедурі нічого не змінилося. За останні два тижні 100 компаній отримали цей статус через нас", — додали у міністерстві.
Видання пише, що за старою процедурою — поданням списків фахівців через Мінцифри — наразі заброньовано 5000 робітників з 363 компаній.
Нагадаємо:
Понад 615 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням.