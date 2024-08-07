Тільки 15% українців схвалюють залучення жінок на чоловічі професії — опитування

В Україні лише 15% опитаних схвалюють залучення жінок на чоловічі професії. Опитані українці відповідали на питання "що, на Вашу думку, необхідно, щоб подолати дефіцит кадрів в Україні".

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

54% відповіли що необхідна перекваліфікація співробітників і перерозподіл обовʼязків у трудовому колективі.

52% — звернули увагу на необхідність поширювати програми залучення молодих фахівців та заохочення повернення до України громадян України, які зараз перебувають за кордоном.

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53% вважають що доцільно розвивати програми навчання та адаптації для працівників старшого віку та пристосування робочих місць та умов зайнятості для працівників старшого віку та працівників з інвалідністю.

П’ята частина (22%) висловилась за необхідність автоматизації процесів виробництва.

А відповідаючи на питання Чи є дефіцит кадрів на підприємстві де Ви зараз працюєте про дефіцит кваліфікованих та некваліфікованих фахівців усіх кваліфікацій повідомили 66% чоловіків та 55% жінок, серед них 30% повідомили про існування суттєвого дефіциту фахівців усіх кваліфікацій, 24% — про дефіцит кваліфікованих фахівців. 32% відповіли, що дефіциту кадрів немає.

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Нагадаємо:

24% українців при теперішньому рівні доходів відчувають серйозні матеріальні труднощі.

Економічна правда