Ексвласники Сахалінського родовища подали до суду на скасування арешту майна
Колишні власники Сахалінського родовища JKX Ukraine B.V. подали апеляцію у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на скасування арешту їхнього майна.
Джерела: Співрозмовники ЕП в ДБР, АРМА.
Так, джерело зазначило, що колишні власники Сахалінського родовища подали апеляцію через свого адвоката: вони просять ВАКС скасувати арешт їхнього майна та не передавати його до АРМА.
Цю інформацію офіційно підтвердили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
"У четвер, 8 серпня, Вищий антикорупційний суд розглядатиме заяву колишніх власників Сахалінського родовища про скасування арешту майна та передачу майнових прав до АРМА", - заявила голова агентства Олена Дума.
Дума зазначила, що АРМА готове до цього засідання та "продовжуватиме відстоювати інтереси держави".
Довідка. "Сахалінка" – один з найбільших майданчиків вуглеводнів в Україні, розташований у Харківській області. Його доведені запаси – близько 15 млрд куб м газу, 1,7 млн тонн газового конденсату та приблизно стільки ж нафти.Реклама:
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Нагадаємо:
Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.
"Нафтогаз" сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.
У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.
За рішенням суду акції однієї з найбільших газовидобувних компаній України, "Укрнафтобуріння", були передані в управління АРМА.
За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків.
Економічна правда.