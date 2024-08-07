Ексвласники Сахалінського родовища подали до суду на скасування арешту майна

Колишні власники Сахалінського родовища JKX Ukraine B.V. подали апеляцію у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на скасування арешту їхнього майна.

Джерела: Співрозмовники ЕП в ДБР, АРМА.

Так, джерело зазначило, що колишні власники Сахалінського родовища подали апеляцію через свого адвоката: вони просять ВАКС скасувати арешт їхнього майна та не передавати його до АРМА.

Цю інформацію офіційно підтвердили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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"У четвер, 8 серпня, Вищий антикорупційний суд розглядатиме заяву колишніх власників Сахалінського родовища про скасування арешту майна та передачу майнових прав до АРМА", - заявила голова агентства Олена Дума.

Дума зазначила, що АРМА готове до цього засідання та "продовжуватиме відстоювати інтереси держави".

Довідка. "Сахалінка" – один з найбільших майданчиків вуглеводнів в Україні, розташований у Харківській області. Його доведені запаси – близько 15 млрд куб м газу, 1,7 млн тонн газового конденсату та приблизно стільки ж нафти. Реклама:

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Нагадаємо:

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

"Нафтогаз" сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.

У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

За рішенням суду акції однієї з найбільших газовидобувних компаній України, "Укрнафтобуріння", були передані в управління АРМА.

За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків.

Економічна правда.