Держгеонадра повернула "Укрнафтобурінню" ліцензію по Сахалінському родовищу

Держслужба геології та надр виконала рішення суду та відновила спецдозвіл на користування надрами №6349 від 10.07.2019, наданий компанії "Укрнафтобуріння" для видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища у Харківській області.

Про це повідомляється на сайті служби, пише LIGA.net.

Наказ №621 від 4 грудня 2023 року про анулювання ліцензії визнано таким, що втратив чинність.

Таким чином, Держгеонадра виконала рішення суду відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

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Голова "Укрнафти" Сергій Корецький повідомив, ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" починає відновлення своєї роботи.

"Тепер колектив ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" розпочинає роботу над тим, щоб максимально безпечно та ефективно ввести в дію усе обладнання та запустити видобуток природного газу", – розповів Корецький.

Нагадаємо:

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У грудні 2023 році Укрнафтобуріння припинило видобування газу на Сахалінському газовому родовищі через рішення суду про анулювання ліцензії, ініційоване Державною службою геології та надр. На початку серпня 2024 року той же суд визнав, що підстав для анулювання не було, і скасував своє рішення.

Анулювання ліцензії в грудні минулого року на видобуток газу у Сахалінському родовищі призвело до збитків, які можуть оцінюватися приблизно в 3 мільярди гривень.

Економічна правда