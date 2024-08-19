Новости 19 августа: забронированных почти миллион, графики отключения света

О monobank. 19 августа в два часа ночи прекратилась беспрецедентная DDOS-атака на monobank.

О налогах. Верховная Рада не будет голосовать за законопроект с повышением ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

О бронировании. Сейчас около 930 000 военнообязанных украинцев забронированы от мобилизации, а уже через неделю это количество пересечет границу в 1 млн.

О Харькове. На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, на землю и уплаты единого налога для ФЛП 4 группы.

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Об энергетике. Во вторник 20 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

"Укрэнерго" финализирует строительство первой очереди антидроновой защиты высоковольтного оборудования на 41 объекте компании.

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На них держится интернет. Как борьба за дата-центры стала новой "холодной" войной

С развитием искусственного интеллекта растет нагрузка на центры обработки данных. Как они превратились в стратегический ресурс, контроль над которым позволяет контролировать мир?