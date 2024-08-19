Безпрецедентна DDOS-атака на monobank припинилася
19 серпня о другій годині ночі припинилася безпрецедентна DDOS-атака на monobank.
Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів", - повідомив він.
Нагадаємо:
Безпрецедентна DDOS-атака на monobank тривала три дні. До банку надійшло понад 5,5 мільярдів запитів. На кібератаку звернув увагу Amazon Web Services.
Атака почалась у пʼятницю 16 серпня.
На третій день кібератаки, за словами Гороховського, допомогу у відбитті запропонували українські спецслужби.
"До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - зазначив співзасновник monobank.
Економічна правда