Безпрецедентна DDOS-атака на monobank припинилася

19 серпня о другій годині ночі припинилася безпрецедентна DDOS-атака на monobank.

Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів", - повідомив він.

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Безпрецедентна DDOS-атака на monobank тривала три дні. До банку надійшло понад 5,5 мільярдів запитів. На кібератаку звернув увагу Amazon Web Services.

Атака почалась у пʼятницю 16 серпня.

На третій день кібератаки, за словами Гороховського, допомогу у відбитті запропонували українські спецслужби.

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"До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - зазначив співзасновник monobank.

Економічна правда