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У Харкові підприємців звільнили від низки податків

Понеділок, 19 серпня 2024, 14:19 - Олексій Артемчук

На сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для ФОП 4 групи.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Рішенням сьогоднішньої сесії ми продовжили звільнення усіх наших підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

"Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

На сесії міської ради Харкова ухвалили рішення про звільнення підприємців від податку на землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП четвертої групи.

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Харків податки
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