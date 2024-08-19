"Укренерго" завершує свою частину робіт по захисту енергооб'єктів від дронів

"Укренерго" фіналізує будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті компанії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ще на 22 об'єктах компанії будівництво завершує Держагентство з відновлення та розвитку інфраструктури

За словами компанії, захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар "шахедів", які є найбільш небезпечними для об’єктів високовольтної мережі, та захищають обладнання від уламків ракет.

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Захисні споруди вже збудовані на більшості підстанцій. За розрахунками, пошкодження внаслідок дронових ударів по об’єктах системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими.

Фінансування проєкту з будівництва антидронового захисту повністю забезпечили коштом міжнародних фінансових організацій. Водночас "жодної гривні" з бюджету України на будівництво не витрачали.

Нагадаємо:

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Раніше колишній голова Держагентства з відновлення Мустафа Наєйм звітував, що фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої рекетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання.

Як писала ЕП, коли йдеться про мільярди на захист енергетичних об'єктів, то це не стосується електростанцій, оскільки захистити їх умовними саркофагами, як на Чорнобильській АЕС, неможливо.

Економічна правда.