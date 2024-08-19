У вівторок графіки відключення світла діятимуть 8 годин

У вівторок 20 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

А з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень.

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Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Економічна правда.

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